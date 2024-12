Seal zeigt eine emotionale Geste für seine vier Kinder

Seal (61), der weltbekannte Sänger von Hits wie "Kiss From a Rose" und "Amazing", hat kürzlich auf seinem Instagram-Profil einen sehr persönlichen Moment mit seinen Fans geteilt. In dem bewegenden Post zeigte der 61-Jährige eine Nahaufnahme des Halses seiner Gitarre, auf dem die Unterschriften seiner vier Kinder zu sehen sind: Leni (20), Henry, Johan und Lou. Diese hat er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Heidi Klum (51). Unter das Bild schrieb Seal voller Emotionen: "Der Moment, in dem dir die Tränen kommen, weil du erkennst, dass du glücklich bist."

Seal und Heidi, die sich 2014 nach neun Jahren Ehe scheiden ließen, sind dafür bekannt, dass sie trotz ihrer Trennung großen Wert auf das Wohl ihrer Kinder legen. Beide haben in verschiedenen Interviews betont, wie wichtig ihnen eine gemeinsame Erziehung ist. Heidi, die mittlerweile mit Musiker Tom Kaulitz (35) verheiratet ist, sagte gegenüber Today: "Wenn man heiratet und Kinder hat, hofft man, dass es für immer hält. Leider war das nicht der Fall, aber ich versuche mein Bestes, um meine Kinder so glücklich wie möglich zu machen."

In Interviews hat Seal immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. Gegenüber E! News äußerte er sich liebevoll über seine älteste Tochter Leni, die in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt und als Model erfolgreich ist: "Sie geht mit dieser Art von Bescheidenheit durchs Leben, die es ihr erlaubt, sich so anmutig durch alles zu bewegen, und sie hat ein angeborenes Verständnis für Menschen im Allgemeinen und für die Gefühle der Menschen."

Getty Images Seal und Heidi Klum im Jahr 2005

Splash News / ActionPress Seal Samuel und seine Adoptivtochter Leni Klum, Januar 2023

