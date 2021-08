Gibt es eine neue Frau in Seals (58) Leben? Der Soul-Sänger und Heidi Klum (48) hatten sich 2012 getrennt – zwei Jahre später wurde die Ehe dann geschieden. Während die Germany's next Topmodel-Legende wieder glücklich verheiratet ist, hat der Musiker sein Glück noch nicht gefunden – oder etwa doch? Der "Kiss From a Rose"-Interpret wurde beim Turteln erwischt: Datet Seal etwa seine ehemalige Angestellte Laura Strayer?

Paparazzi lichteten die beiden in Frankreich ab. Auf den Aufnahmen wirken die beiden sehr vertraut: Händchenhaltend genossen sie die Sonne. Laura hatte 2006 angefangen, für Seal und Heidi zu arbeiten – damals waren die heutigen Ex-Partner noch ein Paar. Ein Insider zeigte sich gegenüber Page Six überrascht, als er die Fotos sah: "Natürlich wollen wir alle, dass er glücklich ist. Aber es ist schon ironisch, dass er seine Angestellte datet, obwohl er so heftig reagiert hat, als Heidi mit Martin zusammen war."

2012 hatte Heidi nämlich ihren Bodyguard Martin Kristen gedatet – Seal hatte damals in einem Interview mit TMZ seinen Unmut darüber kundgetan. "Ich hätte es bevorzugt, wenn Heidi mehr Klasse gezeigt und wenigstens gewartet hätte, bis wir getrennt sind, bevor sie mit einem Angestellten rumbumst", hatte er gewettert.

Getty Images Heidi Klum und Seam im September 2011

Getty Images Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz im Juli 2021 in Italien

Getty Images Heidi Klum und Seal im April 2011 in Los Angeles

