"Schwäche": Das ist Sänger Seals absoluter Lieblingssnack

Seal (62), der für seinen Welthit "Kiss from a Rose" bekannt ist, hat sein persönliches Komfortessen verraten – und es ist ebenso überraschend wie bodenständig. In einem Interview mit Us Weekly gestand der Sänger, dass er einen ganz besonderen Lieblingssnack habe: "Ich habe eine Schwäche für Popcorn. Es ist wirklich schlimm, es ist fast wie mein persönliches Kryptonit", gab er mit einem Schmunzeln zu. Die knusprigen Körner könne er zu jeder Tageszeit essen: "Ich hatte Popcorn zum Frühstück, bevor wir nach New York aufgebrochen sind, obwohl ich eigentlich fasten wollte."

Seal bezeichnete sich zwar als Foodie, gab aber zu, dass er selbst nur selten am Herd steht. Wenn er es doch tut, gelingt ihm vor allem ein gutes Curry – ganz nach britischer Tradition, wie er augenzwinkernd betont: "Ich bin Engländer, und wir sind gut in Currys." Für schnelle Mahlzeiten greift er hingegen auf einfache Gerichte zurück. "In verzweifelten Situationen gibt es Ghettoessen. Ich schätze, das wäre dann ein gegrilltes Käsesandwich", witzelt er gegenüber Us Weekly. Das bereitet er auch für seine Kinder, die er gemeinsam mit Heidi Klum (51) großzieht, gerne zu. Wenn es um sein absolutes Lieblingsgericht geht, hat der Sänger allerdings einen klaren Favoriten. Sein "letztes Mahl auf Erden" wären gebackene Bohnen auf Toast – natürlich mit einer ordentlichen Schicht Käse.

Privat ist Seal erstaunlich bodenständig – auch wenn es um seine kulinarischen Vorlieben geht. Schon als Kind konnte er Marzipan nichts abgewinnen, und daran hat sich bis heute nichts geändert – stattdessen hegt er eine große Liebe zu Lokum, einer Süßware aus der orientalischen Küche. Aktuell hat es ihm neben Popcorn vor allem ein Getränk angetan: der Softdrink Mountain Dew Baja Blast. Seine Begeisterung dafür brachte er kürzlich sogar in einem Super-Bowl-Spot zum Ausdruck. Ob in der Musik oder im Alltag – Seal begeistert nicht nur mit seinem Talent, sondern auch mit seiner humorvollen und nahbaren Art.

Anzeige Anzeige

Getty Images Seal beim Magic of Christmas Konzert in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Seal und Heidi Klum im August 2010

Anzeige Anzeige