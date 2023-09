Sydney Sweeney und Lili Reinhart auf Doppel-Date in Venedig

Ein romantischer Abend zu viert! Sydney Sweeney (25) und Lili Reinhart (26) sind schon seit einigen Jahren erfolgreich im Filmbusiness. Aber auch privat läuft es bei den beiden Schauspielerinnen ziemlich gut: Sydney ist seit vergangenem Jahr mit ihrem Partner Jonathan Davino verlobt und Lili geht seit einigen Monaten mit Jack Martin durchs Leben. Bei den Filmfestspielen in Venedig genießen die zwei Hollywood-Sternchen nun einen freien Abend und nehmen ihre Männer dazu mit!

Am Sonntagabend trafen sich die zwei Pärchen in der italienischen Lagunenstadt zu einem Doppel-Date in einem Restaurant. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, schmissen sie sich dazu besonders in Schale. Sydney strahlte in einem schwarzen Minikleid mit transparentem Ausschnitt, wozu sie edle Heels und einen Haarreif kombinierte. Auch Lili wählte einen schwarzen Look: Der Riverdale-Star trug ein Neckholder-Kleid mit roter Verzierung. Jack und Jonathan trugen schwarze T-Shirts und legere Hosen. Die vier schienen einen tollen Abend gehabt zu haben: Mit breitem Grinsen verließen sie nach dem Dinner das Lokal.

Lili und Jack scheinen total verliebt zu sein. Die beiden hatten ihre Beziehung auch erst vor wenigen Wochen mit einem niedlichen Instagram-Post offiziell gemacht. "Ich bin so dankbar für das Licht, das du in mein Leben gebracht hast", hatte die 26-Jährige unter einem Schnappschuss ihres Freundes geschwärmt.

Anzeige

Instagram / lilireinhart Sydney Sweeney und Lili Reinhart

Anzeige

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Anzeige

Instagram / lilireinhart Jack Martin und Lili Reinhart, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de