Total happy: Lili Reinhart macht ihre Beziehung öffentlich!

Lili Reinhart (26) könnte kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin hatte ihren Durchbruch mit ihrer Rolle in der Netflix-Serie Riverdale gefeiert. Dort hatte sie ihren Co-Star Cole Sprouse (30) kennen und lieben gelernt. Die Liebe war allerdings nicht von langer Dauer: Im März 2020 trennten sich die Schauspielkollegen. Seither hält die Beauty ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraus – bis jetzt. Im Netz zeigt sich Lili nun sichtlich verliebt mit dem neuen Mann an ihrer Seite.

In ihrer Instagram-Story teilt sie eine zuckersüße Hommage an ihren Liebsten. "Es ist der Geburtstag meines Cowboys", schreibt sie zu einem der Schnappschüsse, auf dem ihr Freund Jack Martin einen Cowboyhut trägt und sich lässig durch ein Autofenster lehnt. Doch besonders eines der Bilder wird ihre Fans überraschen: Auf diesem blicken sich die beiden Schauspieler verliebt tief in Augen. Ihnen ist ihr Liebesglück deutlich anzusehen. "Ich bin so dankbar für das Licht, das du in mein Leben gebracht hast", schreibt sie zu dem süßen Foto.

Das Paar wurde erstmals im April miteinander in Verbindung gebracht. Fotos, die Page Six vorlagen, zeigten, wie die 26-Jährige ihre Arme innig um den "La Brea"-Darsteller schlang und ihm dabei einen romantischen Kuss gab. Doch auch Jack hatte für jede Menge Liebesspekulationen gesorgt. Im vergangenen Juli hatte er auf Instagram eine Bilderreihe geteilt, die das Paar im gemeinsamen Urlaub zeigte.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, "Riverdale"-Star

Instagram / lilireinhart Jack Martin, Schauspieler

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Met Gala 2018

