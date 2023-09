Bushido und Kids allein zu Haus: Anna-Maria teilt süße Fotos

Sie genießen das Leben als Großfamilie. Bushido (44) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (41) hatten sich im Mai 2012 das Jawort gegeben. Gemeinsam hat das Paar inzwischen sieben Kinder: Vor fast zwei Jahren machten ihre Drillingsmädchen ihr Glück perfekt. Doch aktuell bereitet die Entzündung im Bein der Influencerin der kleinen Familie viele Sorgen. Aufgrund dessen begab sie sich erst kürzlich in Behandlung. Während Anna-Maria im Krankenhaus ist, hält ihr Mann zu Hause mit den Kids die Stellung.

"Solche Fotos bekomme ich täglich", schreibt die 41-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Schnappschuss. Auf diesem grinsen ihr Liebster und eine ihrer Töchter in die Kamera, während der Rapper seinen Arm fest um seinen Spross klammert. Ein weiteres Foto zeigt Bushido umgeben von seinen Drillingen – darauf ist unschwer zu erkennen, dass die alleinige Verantwortung für seine Kindern wohl nicht ganz spurlos an ihm vorbeigeht. Während die drei Mädchen unschuldig umherschauen, wirkt der 44-Jährige sichtlich erschöpft.

Neben ihren gemeinsamen Kindern verbindet das Paar auch eine bereits elfjährige Ehe. Der Musiker verriet erst kürzlich, was das Geheimnis ihrer Beziehung ist: "Wir haben jeden Tag Kontakt, wir schreiben permanent miteinander", plauderte er im RTL-Interview aus. Doch lassen sich die beiden dabei auch immer noch regelmäßig ihren Freiraum.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit seiner Tochter

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit seinen Kindern

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

