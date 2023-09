Jamie Foxx wurde Händchen haltend mit Freundin gesichtet

Jamie Foxx (55) verliert immer mehr die Lust am Versteckspiel! Vor einigen Monaten musste der Schauspieler aufgrund eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Juli wurde der Oscarpreisträger dann aus der Klinik entlassen. Kurz darauf genoss er die Zweisamkeit bei einem Date mit seiner Freundin. Wochen später wurden die beiden erneut gesichtet: Händchen haltend und gut gelaunt schlendern Jamie und seine Begleitung in der Öffentlichkeit!

Auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, sind der 55-Jährige und seine Liebste bei ihrer Ankunft in Cabo San Lucas, Mexiko zu sehen. Laut Berichten handelt es sich bei Jamies Freundin um Alyce Huckstepp. Das Pärchen wurde Hand in Hand vor einem Auto abgelichtet – anschließend ging es für sie an den Strand, wo Jamie und Alyce die Sonne und die Zeit zu zweit genießen konnten.

Ende August wurden die zwei in einem Restaurant in Malibu gesichtet, wie Daily Mail berichtete. Bei dem Rendezvous soll es sich um das erste Treffen des Filmstars und Alyce gehandelt haben. Es wird angenommen, dass Alyce und Jamie sich bereits vergangenes Jahr gedatet haben.

Anzeige

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im August 2023

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im März 2023 in Miami

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de