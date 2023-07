Nach Krankheit: Jamie Foxx zeigt sich erstmals seinen Fans!

Jamie Foxx (55) feiert sein Comeback! In den vergangenen Monaten war der Schauspieler abgetaucht. Am Set seines neuen Filmes war es zu einem Vorfall gekommen und der US-Amerikaner musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bis heute ist unklar, was genau ihm fehlt. Doch es gibt offenbar einige Hinweise darauf, dass er einen Schlaganfall erlitt. Inzwischen geht es Jamie aber wohl besser: Denn nun zeigte er sich erstmals wieder!

TMZ liegt ein Video vor, dass Jamie auf einem Boot zeigt. Der Schauspieler sitzt, wie der Clip zeigt, offenbar mit einigen Bekannten zusammen und genießt die Fahrt aufs Wasser. Ihm scheint es besser zu gehen – er winkt sogar den Paparazzi. Sein Anblick dürfte seine Fans beruhigen. Denn der 55-Jährige hatte sich in den vergangenen Wochen praktisch gar nicht zu Wort gemeldet.

Nur ein einziges Mal teilte der Hollywoodstar etwas via Instagram. Er hatte jedoch lediglich Werbung für seinen neuen Film gemacht. Darüber zeigten sich seine Unterstützer sichtlich verärgert – sie warteten schließlich auf ein Gesundheits-Update.

