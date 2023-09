Schwedische Prinzessin Victoria bricht im TV in Tränen aus

Sie zeigt sich von ihrer emotionalen Seite. Prinzessin Victoria von Schweden (46) wird eines Tages den Thron ihres Landes besteigen. Bis dahin wird diese Rolle noch von ihrem Vater König Carl Gustaf (77) übernommen. Bei ihren öffentlichen Auftritten zeigt sie sich schon immer warm und herzlich gegenüber ihren Mitmenschen. Doch vor allem beim Thema Familie scheint die Thronfolgerin nah am Wasser gebaut zu sein. Als Victoria in Erinnerungen schwelgt, kann sie die Tränen nicht zurückhalten.

Die TV-Doku "The Throne" zeigt einen Clip, in dem die Prinzessin am 70. Geburtstags ihres Vaters eine bewegende Rede über ihn hält. In dieser bekundet sie ihre tiefe Bewunderung. "Ich will für mich sagen, dass ich weiß, was es bedeutet, einen Vater zu haben", sagte sie damals und fügte hinzu: "Einen Vater als Vorbild und Stütze. Aufrecht und lebenserfahren bist du eine Quelle der Ruhe und Sicherheit, Zuversicht und Wärme." Als Victoria die Szenen in der Doku noch einmal Revue passieren lässt, bricht sie in Tränen aus. "Ich bin ein bisschen gerührt von diesem kleinen Clip", sagt sie daraufhin.

In der Vergangenheit hatte die Kronprinzessin schon häufiger private Aufnahmen geteilt. Bilder auf der Webseite des Königshauses hatten zuletzt Einblicke in die Sommerferien von Victoria und ihrer Familie gegeben. Auf einem Foto hatten sie vorm Meer posiert und dabei in die Kamera gestrahlt.

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden beim Junior Water Prize in Stockholm im August 2019

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden und König Carl Gustaf von Schweden, 2019

The Royal Court of Sweden Die Familie der schwedischen Kronprinzessin im Sommer 2023

