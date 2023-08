Total privat! Die schwedischen Royals teilen Urlaubsfotos

Prinzessin Victoria (46) und ihre Familie haben sich offenbar gut erholt. Die schwedische Royal und ihr Mann Daniel (49) jetten normalerweise von Termin zu Termin. Doch in den vergangenen Wochen ist bei ihnen etwas Ruhe eingekehrt – es waren Sommerferien. Gemeinsam mit seinen zwei Kindern Oscar (7) und Estelle (11) hat sich das Paar anscheinend eine Auszeit an der Küste gegönnt. Wie das aussah, zeigen jetzt neue Fotos.

Auf der Webseite des schwedischen Königshauses wurden Bilder veröffentlicht, die Einblicke in die Sommerferien von Victoria und ihrer Familie geben. Auf einem Foto posieren alle vier vorm Meer und strahlen fröhlich in die Kamera. Weitere Schnappschüsse, die die 46-Jährige selbst aufgenommen hat, zeigen ihre Kinder Oscar und Estelle im Garten mit dem Familienhund Rio.

Mittlerweile sind die Royals aber wieder zurück in ihrem Alltag. "Heute kehren viele Schüler nach den Sommerferien wieder zurück in die Schule. Heute startet Prinzessin Estelle in das fünfte Jahr. Prinz Oscar beginnt in der ersten Klasse", schreibt das Königshaus zu einem Foto der beiden auf Instagram.

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinz Oscar und Prinzessin Estelle im Sommer 2023

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinz Oscar im Sommer 2023

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinz Oscar und Prinzessin Estelle im August 2023

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle im Sommer 2023

HRH The Crown Princess/The Royal Court of Sweden Prinzessin Estelle von Schweden

