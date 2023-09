Trotz Streit mit David: Prinz Harry besucht Fußballspiel

Startet Prinz Harry (38) hier etwa einen Annäherungsversuch? In den vergangenen Jahren hatte die Beliebtheit des Rotschopfes und seiner Frau Herzogin Meghan (42) sehr gelitten: Seitdem die beiden in Interviews und Büchern über die Royal-Family herzogen, kriselte es nicht nur zwischen ihnen und dem britischen Königshaus, sondern sie verloren auch das Ansehen bei ihren prominenten Freunden. Schon seit einiger Zeit sollen Harry und Meghan keinen Kontakt mehr zu David (48) und Victoria Beckham (49) haben. Doch nun wurde Harry bei einem besonderen Fußballspiel gesehen...

Das zeigen jetzt die Bilder, die Mirror vorliegen: Vor Kurzem besuchte der 38-Jährige ein Spiel der Inter Miami – also der Verein, der unter anderem David gehört. Gemeinsam mit Will Ferrell (56) verfolgte Harry von der V.I.P-Lounge das spannende Match. Schließlich konnten die Herons, wie die Kicker des Vereins genannt werden, das Spiel für sich gewinnen – auch der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) konnte seine Begeisterung nicht verstecken und grinste, was das Zeug hält.

Ob Harry das Spiel nutzte, um der Fehde ein Ende zu setzen? Ein Insider verriet bereits gegenüber Daily Mail, dass die Beckhams kein Interesse daran haben, die Freundschaft mit Harry und seiner Ehefrau wieder aufleben zu lassen. "Eine Versöhnung ist [...] unwahrscheinlich", heißt es seitens des Informanten.

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham, England 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de