37.000 Euro Miete: Kevin Costners Ex mag neues Haus nicht

Das gefällt ihr gar nicht! Christine Baumgartner (49) und ihr Noch-Mann Kevin Costner (68) liefern sich bereits seit einigen Monaten einen erbitterten Scheidungskrieg um Unterhaltszahlungen und die Aufteilung ihrer Besitztümer. Dabei hatte Christine kürzlich mehr Unterhalt gefordert– und verlor vor Gericht. Nun zieht die Noch-Frau von Kevin in eine Mietwohnung in Montecito, die monatlich 37.000 Euro Miete kostet. Doch mit dem neuen Anwesen ist Christine unzufrieden!

Ihre neue Wohnung umfasst vier Schlafzimmer, einen Hektar Land, einen Pool und Whirlpool, wie Page Six berichtet. Dennoch sei es nicht mit Kevins Anwesen am Wasser vergleichbar, an welches Christine und ihre Kinder gewöhnt seien, wie die Handtaschendesignerin vor Gericht aussagte. Zudem verfüge ihr neues Heim zwar über ein Poolhaus und eine Gästeunterkunft, die Besucher müssten aber ins Haupthaus kommen, um die Dusche zu benutzen.

Ein weiterer Punkt, der ihr aufstoße, sei zudem, dass ihre Söhne sich ein Badezimmer teilen müssten, während ihre Tochter ihres gemeinsam mit den restlichen Hausbewohnern benutzen müsse. Vor Gericht führte Christine außerdem aus, dass es ihr wichtig sei, dass ihre Kinder bei ihr denselben Lebensstandard genießen können wie bei ihrem berühmten Vater. Um dies zu gewährleisten, benötige sie jedoch wesentlich höhere Unterhaltszahlungen von dem Schauspieler.

Getty Images Christine Baumgartner, Model

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

