Darum forderte Christine mehr Unterhalt von Ex Kevin Costner

Zwischen den beiden gibt es noch ordentlich Diskussionsstoff! Derzeit liefern sich Kevin Costner (68) und seine Noch-Frau Christine Baumgartner (49) einen heftigen Scheidungskrieg. Erst wollte die Handtaschendesignerin nicht aus der gemeinsamen Villa ausziehen. Dann forderte die Beauty eine hohe Summe an Unterhalt für die gemeinsamen Kinder. Das reicht ihr offenbar noch nicht: Christine forderte noch mehr Geld von Kevin für die Kids.

John Rydell, der Anwalt des ehemaligen Models, soll in einer Gerichtsanhörung davon gesprochen haben, dass die gemeinsamen Kinder eine Erhöhung des Unterhalts benötigen würden. Das luxuriöse Leben des Nachwuchses liege "in ihrer DNA", weshalb Christine mehr Geld für die Kids brauche. Das berichtet Page Six. Unter anderem werde der Unterhalt für die zahlreichen Sportarten, die die Kinder betreiben, benötigt.

Deswegen fordert die Beauty derzeit umgerechnet 162.170 Euro pro Monat von ihrem Ex, der ihr aktuell aber nur knapp 120.000 Euro zahlen soll. Das sei laut Page Six trotzdem noch das doppelte von der Summe, die Kevin ursprünglich für die gemeinsamen Kinder zahlen wollte.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im Juni 2018

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Februar 2022

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im Februar 2015

