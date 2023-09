Lebensgefahr: Arnold Schwarzenegger erinnert sich an Herz-OP

Arnold Schwarzenegger (76) erinnert sich an schwere Zeiten zurück. Der Schauspieler ist seinen Fans eigentlich als vor Kraft strotzender Muskelmann bekannt. Doch auch der gebürtige Österreicher musste schon einige gesundheitliche Tiefschläge verkraften – so musste er bereits mehrfach am offenen Herzen operiert werden. An einen der Eingriffe erinnert Arnold sich nun zurück und enthüllt: Er wäre bei der OP beinahe gestorben.

In einem YouTube-Video spricht der 76-Jährigen ganz offen über die OP, die 2018 stattgefunden hatte. Damals sei eigentlich ein nicht-invasiver Eingriff geplant gewesen, um eine Herzklappe zu ersetzen – doch es sei anders gekommen. "Der Arzt stand vor mir und sagte: 'Wir haben einen Fehler gemacht und durch die Herzwand gestochen... und wir mussten Sie sehr schnell aufschneiden, um Ihr Leben zu retten.'" Für Arnold sei diese Nachricht eine Katastrophe gewesen, die er erst einmal habe verkraften müssen.

Anschließend sei er umso motivierter gewesen, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Und das mit Erfolg: Nur wenig später stand Arnie nämlich bereits wieder für einen Actionfilm vor der Kamera. "Drei Monate später war ich am Set und drehte 'Terminator' in Budapest", verriet er damals selbst und beteuerte, mit dem Ergebnis zufrieden gewesen zu sein.

Arnold Schwarzenegger in der Cleveland Klinik im Oktober 2020

Arnold Schwarzenegger im Oktober 2019

Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

