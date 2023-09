Joe Jonas löscht mehrere Fotos von Sophie Turner im Netz

Er setzt einen endgültigen Strich darunter! Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass die Gerüchte nicht nur Spekulationen sind: Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) trennten sich nach vier gemeinsamen Ehejahren und zwei Kindern. In den sozialen Medien teilten der Sänger und die Schauspielerin dazu ein kurzes Statement – beide haben die Trennung gewollt. Das dieser Schritt nicht mehr rückgängig zu machen ist, macht Joe jetzt deutlich: Er löscht mehrere Pärchen-Pics mit Sophie.

Er zögert nicht lang und verbannt seine Noch-Frau aus seinem Instagram-Profil. Wo früher noch Fotos der beiden an die gemeinsame Zeit erinnerten, herrscht jetzt gähnende Leere. Das ist den Fans des einstigen Traumpaares natürlich sofort aufgefallen. Unter einem aktuellen Foto der Band Jonas Brothers kommentieren die Anhänger wild drauflos. "Warum hast du einen Haufen Bilder von dir und Sophie gelöscht?", fragt ein Follower. Ein anderer ist eher wütend auf sein Idol: "Genau, das ist so peinlich, als ob man eine Trennung vortäuschen würde und so." Auf Sophies Account ist noch alles wie zuvor – selbst das Foto, das sie vor knapp drei Wochen mit Joe postete.

Dabei gäbe es doch so schöne Momente des Paares, die es mit der Öffentlichkeit teilen könnte. Ihren wohl legendärsten Auftritt hatten die Eheleute vor einem Jahr hingelegt. Bei den Oscars verkündeten die beiden damals nämlich, das Baby Nummer zwei unterwegs ist – die Game of Thrones-Darstellerin präsentierte ihre Babykugel in einem traumhaften roten Kleid.

Getty Images Joe Jonas im Dezember 2021

Getty Images Sophie Turner im März 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala 2022

