Joe Jonas und Sophie Turner bestätigen ihre Scheidung!

Es waren mehr als nur Gerüchte! Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) hatten sich ganz romantisch 2019 das Jawort gegeben. Die Schauspielerin und der Sänger galten als das Traumpaar Hollywoods – ihre Liebe wurde durch die Geburt ihrer beiden Kinder gekrönt. Doch seit einigen Tagen wurde berichtet, dass es bei den beiden kriselt. Was die Fans der beiden nur für Spekulationen hielten, ist jetzt die traurige Gewissheit: Joe und Sophie lassen sich scheiden!

Die Trennung und die Annullierung ihrer Ehe bestätigten die zweifachen Eltern auf ihrem Instagram-Profil. In dem gemeinsamen Statement heißt es: "Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir uns einvernehmlich darauf geeinigt, unsere Ehe zu beenden." Laut Joe und Sophie habe es sich um "eine gemeinsame Entscheidung" gehandelt.

Demnach soll bei dem Ex-Paar kein Rosenkrieg entfachen, da Joe und Sophie einen Ehevertrag haben. Wie Just Jared berichtet, steht in den Dokumenten, dass weder der Musiker noch die Game of Thrones-Darstellerin ihre Geldeinnahmen abgeben müssen. Einzig und allein die Aufteilung des Sorgerechts ihrer Kinder müsse noch geklärt werden.

