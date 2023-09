"LOL: Last One Laughing" bekommt erstmals Weihnachtsspecial

Fans von LOL: Last One Laughing aufgepasst! Schon vier Staffel gibt es von der beliebten Comedyshow. Darin treffen verschiedene deutsche Komiker aufeinander und müssen einige Stunden miteinander ausharren – dabei darf aber niemand lachen! Michael Bully Herbig (55) ist in der Sendung der Gastgeber. Jetzt hat der Schauspieler tolle News zu verkünden: "LOL: Last One Laughing" bekommt noch in diesem Jahr ein Weihnachtsspecial!

Das teilt der Comedian mit einem Clip auf Instagram mit. Darin steht Bully in vor weihnachtlicher Kulisse und hält Pappschilder hoch – ganz in der Manier des Weihnachtsklassikers Tatsächlich... Liebe. "Hi, ich bin's Bully. Ich muss euch was sagen. Ich weiß, ihr habt "LOL: Last One Laughing" vermisst. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas Besonderes. Nämlich ein LOL-Weihnachtsspecial", verkündet der 54-Jährige schließlich nach und nach. Wer seine Gäste sein werden, will Bully aber noch nicht verraten.

Schon im April dieses Jahres hatte der Streamingdienst Amazon Prime Video verkündet, dass im Jahr 2024 eine weitere Staffel kommen wird. Das ist damit die fünfte – das Weihnachtsspecial nicht einberechnet – und sie wird wieder rund um Ostern erscheinen.

Amazon Prime Video "LOL: Last One Laughing"-Staffel vier Cast

Getty Images Comedian Michael Bully Herbig, 2021

Amazon/ Frank Zauritz Michael "Bully" Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

