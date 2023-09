Nicht sein Papa: Das ist das Vorbild von Tom Bradys Sohn

Das hat er sich sicher anders vorgestellt. Hinter Tom Brady (46) liegt eine Football-Karriere, wie es kaum eine andere gab. Der ehemalige Quarterback hat nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber auch privat könnte es für den Sportler nicht besser laufen: Mit seiner Ex Gisele Bündchen (43) hat er zwei wundervolle Kinder. Sein Sohn Benjamin Brady (13) hat nun ebenfalls angefangen, Football zu spielen. Doch nicht sein berühmter Papa ist Benjamins großes Vorbild.

In seinem Podcast "Let's Go" verriet der Sportler: "Dieses Jahr kam er zu mir und sagte 'Papa, ich spiele Football.' Ich fragte ihn 'Welche Position möchtest du spielen' und er antwortete 'Tight End, ich möchte wie Gronk werden'. Also schrieb ich Gronk 'Jo, mein Sohn möchte wie du werden' und er liebt es!" Seitdem bekommt Benjamin Nachhilfe von seinem großen Vorbild und Toms ehemaligem Teamkollegen Rob Gronkowsky.

Auch Tom selbst unterstützt den angehenden Footballer, wo er nur kann. "Mein Sohn startete dieses Jahr mit Football, deswegen werfe ich ihm ständig den Ball hinterm Haus zu. Er entwickelt sich zu einem kleinen Biest. Er ist ein großartiges Kind und besitzt zahlreiche Talente", erzählte Tom weiter. Benjamin sei zudem auch ein begnadeter Musiker.

Getty Images Tom Brady mit seinem Sohn Benjamin, Februar 2019

Getty Images Rob Gronkowski, Footballstar

Getty Images Tom Brady mit seinem Sohn Benjamin, Februar 2015

