Prinz Harry gedenkt bei den WellChild Awards der Queen (†96)

Prinz Harry (38) findet rührende Worte für seine verstorbene Großmutter. Aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen ihm und dem britischen Königshaus ließ sich der Rotschopf in den vergangenen Jahren nur selten in Großbritannien blicken. Für seine heutige Teilnahme bei den WellChild Awards nahm er jedoch die große Reise auf sich. Die besondere Preisverleihung nutzte Harry nun, um Queen Elizabeth II. (✝96) zu gedenken...

"Wie ihr wisst, konnte ich den Awards letztes Jahr nicht beiwohnen, da meine Großmutter verstarb", erklärte der 38-Jährige in einer emotionalen Rede den Zuhörern und fuhr zudem fort: "Wie ihr wahrscheinlich auch wisst, wäre sie die erste Person gewesen, die darauf bestanden hätte, dass ich trotzdem zu euch komme, anstatt zu ihr zu gehen. Und genau deshalb weiß ich, genau ein Jahr später blickt sie heute Abend auf uns alle herab und freut sich, dass wir zusammen weiterhin so eine unglaubliche Gemeinschaft ins Rampenlicht rücken."

Morgen jährt sich der Todestag der Queen zum ersten Mal. Ob der royale Aussteiger seine Familie zu diesem Anlass sehen wird, ist bis dato nicht bekannt. Sein älterer Bruder William (41) und dessen Frau Kate (41) können allerdings auf ein Aufeinandertreffen mit Harry verzichten. "Ich gehe davon aus, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales keinen Wunsch haben, sich mit Harry zu treffen – mit oder ohne Meghan", behauptet die Journalistin Kinsey Schofield in dem Podcast "To Di For Daily".

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei WellChild Awards 2023

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de