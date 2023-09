Megahappy! Prinz Harry kommt bei den WellChild Awards an

So sieht Wiedersehensfreude aus! Aufgrund des angespannten Verhältnisses zu seiner Familie kehrte Prinz Harry (38) in den vergangenen Jahren nur selten nach Großbritannien zurück – zuletzt reiste er im Mai in seine alte Heimat, um an der Krönung seines Vaters Charles (74) teilzunehmen. Jetzt trat der Wahlkalifornier erneut die Reise an, um die diesjährigen WellChild Awards zu verleihen. Nun ist Harry bei der besonderen Preisverleihung angekommen!

Das zeigen die aktuellen Fotos vom roten Teppich: Gut gelaunt und in einem schicken dunklen Anzug lächelt der 38-Jährige in die Kameras. "Es ist mir eine Ehre, an der diesjährigen Preisverleihung teilzunehmen und ihre unglaubliche Arbeit zu würdigen", hatte Harry bereits im August erklärt, als er ankündigte, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Die Verleihung liegt dem royalen Aussteiger sehr am Herzen: Seit 15 Jahren unterstützt Harry die Organisation, die sich für schwerkranke Kinder einsetzt. Seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) begleitete ihn den Jahren 2018 und 2019. Im vergangenen Jahr entschied sich das Paar allerdings gegen ihre Teilnahme an der Veranstaltung, da die Queen (✝96) am selben Tag verstorben war.

Getty Images Prinz Harry in London, September 2023

Getty Images Prinz Harry, London 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

