Set-Mitarbeiter werfen Jimmy Fallon toxisches Verhalten vor

Vorwürfe gegen Jimmy Fallon (48). Seit 2014 moderiert der TV-Star seine Late-Night-Show "Tonight Show" und ist dabei richtig beliebt. Die größten Weltstars saßen schon auf seinem Sofa und plauderten mit ihm. Dabei ist Jimmy bekannt für seine offene und witzige Art und dafür, dass er für jeden Spaß zu haben ist. Jetzt melden sich jedoch zahlreiche Mitarbeiter und werfen Jimmy toxisches Verhalten vor.

Am Donnerstag veröffentlichte Rolling Stone einen Enthüllungsbericht, in dem mehrere Mitarbeiter zu Wort kommen. Die anonymen Crewmitglieder der "Tonight Show" behaupten, dass Jimmy hinter den Kulissen oft "ständig wechselnde Stimmungen und unberechenbares Verhalten" an den Tag legt. Ein ehemaliger Mitarbeiter beschreibt weiter: "Wenn Jimmy schlechte Laune hat, ist der Tag für alle versaut." Außerdem soll der Moderator laut mehreren Quellen immer wieder betrunken ans Set gekommen sein und dabei unberechenbar gewesen sein.

Der Sender NBC reagierte bereits auf die Vorwürfe der ehemaligen Mitarbeiter, erwähnt Jimmy allerdings nicht. "Wir sind unglaublich stolz auf 'The Tonight Show' und die Bereitstellung eines respektvollen Arbeitsumfelds hat oberste Priorität", zitiert Radar Online die Mitteilung. Die Verantwortlichen würden sich außerdem wünschen, dass die beschriebenen Vorfälle direkt der Firma gemeldet werden würden.

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Jimmy Fallon, 2015

Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Anzeige

Getty Images Jimmy Fallon auf der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de