Jimmy Fallon feiert Broadway-Debüt mit Starbesetzung

Jimmy Fallon (50), bekannt aus der Late-Night-Show "The Tonight Show", hat am Dienstagabend sein Broadway-Debüt im Theaterstück "All In: Comedy About Love" gefeiert. Die Aufführung fand im Hudson Theatre in New York City statt, und Jimmy teilt sich die Bühne mit anderen prominenten Namen wie Lin-Manuel Miranda (45), Aidy Bryant und Nick Kroll (46). Das Stück, geschrieben von Simon Rich und unter der Regie von Alex Timbers, kombiniert Storytelling mit Schauspiel und erzählt von Liebe, Beziehungen und Herzschmerz. Jimmys Engagement ist allerdings nur von kurzer Dauer: Gemeinsam mit Aidy endet seine Mitwirkung bereits am 2. Februar.

Das Theaterstück, das seit Dezember aufgeführt wird und bis zum 16. Februar läuft, hat eine ständig wechselnde Besetzung. Seit Beginn waren unter anderem Stars wie John Mulaney (42), Fred Armisen (58), Renée Elise Goldsberry (54) und Richard Kind an Bord. Die musikalischen Elemente des Stücks stammen von Abigail und Shaun Bengson, die Songs der Band The Magnetic Fields interpretieren. Produziert wird die Show von Saturday Night Live-Legende Lorne Michaels (80), was die hohe Präsenz ehemaliger SNL-Stars wie Jimmy und Aidy in der Besetzung erklärt. In einer offiziellen Beschreibung heißt es, "All In" sei eine humorvolle Auseinandersetzung mit der Bedeutung zwischenmenschlicher Verbindungen: "Das Wichtigste im Leben ist, mit wem wir es teilen."

Privat ist Jimmy seit 2007 mit Nancy Juvonen (57) verheiratet, mit der er zwei Töchter hat. Kunst und Humor spielen in seinem Leben eine zentrale Rolle, was durch sein ehemaliges Engagement bei "Saturday Night Live", seine erfolgreiche Talkshow und nun sein Broadway-Debüt deutlich wird. In der Vergangenheit hatte er bereits Andeutungen gemacht, dass er sich eine Rolle auf der Broadway-Bühne vorstellen könne. So hatte der 50-Jährige einst geplant, seine Filmrolle aus "Almost Famous" in der Bühnenversion zu übernehmen, was jedoch nie zustande kam. Mit "All In" hat er sich diesen Wunsch zumindest in kleinerem Umfang doch noch erfüllt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jimmy Fallon und Lorne Michaels

Jamie McCarthy/Getty Images Jimmy Fallon 2013 in "Late Night with Jimmy Fallon"

