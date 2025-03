Das hält Millie Bobby Brown für ihre beste Schauspielszene

Millie Bobby Brown (21), bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, hat in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" am 11. März eine pikante Geschichte ausgepackt. Die Schauspielerin erzählte, wie sie vor ihrer Hochzeit mit Jake Bongiovi (22) einen findigen Paparazzo austrickste. Während einer Anprobe ihres Hochzeitskleides entdeckte sie einen Fotografen, der durch das Fenster spähte. Um zu verhindern, dass ihr zukünftiger Ehemann das Kleid vorzeitig zu Gesicht bekommt, zog Millie kurzerhand ein völlig anderes Kleid an und legte eine tränenreiche Performance hin, für die sie vorgab, ihr Traumkleid gefunden zu haben. "Ich habe ihn komplett getäuscht", erzählte die 21-Jährige schmunzelnd über ihren gelungenen Streich.

Im Gespräch mit Jimmy (50) gewährte Millie zudem Einblicke in ihre Hochzeit, bei der ihr "Stranger Things"-Kollege Matthew Modine (65) sie traute – ein Wunsch, den sie sich direkt nach Jakes Heiratsantrag überlegt hatte. Als sie Matthew gegenüber ihre Bitte äußerte, dachte dieser, sie würde scherzen, verriet sie lachend. Ihre Hochzeit beschrieb sie als "wunderschön und pur" – insbesondere den Moment, als sie den Gang entlangschritt. Für die Zeremonie trug sie ein maßgeschneidertes Kleid von Galia Lahav mit zarten Spitzendetails, gefolgt von einem schlichten Satin-Kleid für die Abendveranstaltung. Die Trauung fand geheim statt, während später ein prunkvolles Fest in Italien gefeiert wurde.

Privat scheint die frischgebackene Ehefrau fest im Leben zu stehen. Im Podcast "SmartLess" sprach Millie darüber, wie sehr sie sich eines Tages darauf freue, Mutter zu werden. Inspiriert von ihrer eigenen Familie, träumt sie davon, ihren Kindern ähnlich liebevolle Eltern wie ihre eigenen zu sein. Obwohl sie betont, noch jung zu sein, verriet sie: "Seit ich ein Baby war, habe ich davon geträumt, eine Mutter wie meine zu sein." Mit Jake scheint sie dafür den richtigen Partner gefunden zu haben. Das Paar, das seit 2021 zusammen ist, scheint sein Leben in vollen Zügen zu genießen – sei es bei schauspielerischen Tricks oder bewegenden Lebensmomenten wie ihrer Hochzeit.

Netflix Der Cast in "Stranger Things" Staffel vier

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

