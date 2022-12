Lustig! Miley Cyrus rasiert Jimmy Fallon den Vollbart ab

Miley Cyrus (30) scheint wieder fröhlich zu sein! Der ehemalige Disney-Star durchlebt aktuell schwierige Zeiten. Ihre Eltern Tish (55) und Billy Ray Cyrus (61) ließen sich erst vor wenigen Monaten scheiden. Nur kurze Zeit später hatte ihr Vater bereits mit der sehr viel jüngeren Firerose angebandelt – dieser hat er mittlerweile sogar einen Antrag gemacht. Die Sängerin brach daraufhin den Kontakt zu ihrem Vater ab und gestand, sich allein gelassen zu fühlen. Jetzt zeigte Miley sich allerdings wieder glücklich und zu Scherzen aufgelegt.

Die 30-Jährige trat in der "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (48) auf, um für ihre Silvesterparty zu werben. Dort griff die "Wrecking Ball"-Interpretin kurzerhand zum Rasierer und trimmte dem Moderator den Bart. Sie scherzte, dass sie ihrer Patentante Dolly Parton (76), welche als Co-Moderatorin in der Show zum Jahreswechsel auftreten werde, die ganze Zeit die Haare schneiden würde. "Ich weiß nicht, wie du aussehen wirst", gab Miley allerdings zu.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider verraten, wie sehr das Verhalten ihres Vaters der Hannah Montana-Darstellerin zu schaffen mache. "Miley war bereits schockiert und erschüttert, dass Billy Ray und Firerose etwas miteinander haben. Jetzt, wo er dem Mädchen einen Ring an den Finger gesteckt hat, ist es jedoch wie ein Schlag in die Magengrube", hatte die Quelle berichtet.

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im November 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus

Anzeige

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de