Thomas Müller teilt seltenen Schnappschuss mit seiner Lisa!

Was für ein süßes Pärchen-Selfie! Thomas (33) und Lisa Müller (33) sind seit 2009 verheiratet. Trotz der großen Bekanntheit des Fußballspielers hält sich seine Liebste oftmals im Hintergrund. Gemeinsame öffentliche Auftritte der Dressurreiterin und des Stürmers sind eine Seltenheit. Doch im Netz überraschen die zwei ihre Fans ab und zu mit Turtel-Pics. So auch jetzt: Thomas teilt ein niedliches Foto mit seiner Lisa!

Auf seinem Instagram-Profil postete er ein Bild mit seiner Frau, auf dem beide in die Kamera strahlen. "Liebe ist…wenn sie ihn spontan beim Männerausflug am Sportheim abliefert", schrieb der 33-Jährige unter dem Beitrag. Was Lisa wohl von dieser Liebeserklärung hält? Den Fans scheinen die liebevollen Worte des Nationalspielers sehr zu gefallen!

Denn unter dem Foto finden sich begeisterte Kommentare seiner Community. "Die beiden muss man einfach lieben!", schrieb ein User das Bild. Auch ein anderer Fan teilte die Begeisterung und kommentierte: "Wisst ihr zwei eigentlich, was für ein supersüßes Paar ihr seid? So muss das sein, Müller."

Instagram / lisa.mueller.official Thomas Müller und seine Frau Lisa Müller im Dezember 2020

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller und ihr Mann Thomas im Mai 2021

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Dezember 2019

