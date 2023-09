Zurück in London: Prinz William hat keine Lust auf Harry

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) haben besseres zu tun! Seit Jahren ist das Verhältnis zu Williams Bruder Harry (38) angespannt. Heute kehrte der Rotschopf erstmals nach der Krönung seines Vaters Charles (74) zurück nach Großbritannien, um die WellChild Awards zu verleihen. Bis lang ist noch unklar, ob Harry auf die Royal-Family treffen wird – denn morgen jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. (✝96) zum ersten Mal. William und Kate können allerdings auf ein Treffen mit Harry verzichten...

Das behauptet die Journalistin Kinsey Schofield in dem Podcast "To Di For Daily". "Ich gehe davon aus, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales keinen Wunsch haben, sich mit Harry zu treffen – mit oder ohne Meghan (42)", erklärt die 38-Jährige. William und Kate wollen den ersten Todestag der Queen würdig begehen – Harry wäre für sie nur eine Ablenkung, sollte er sich mit seiner Familie treffen, was wiederum zu "widersprüchlichen Schlagzeilen führen würde, die dem Palast nicht gefallen würden".

Stattdessen befindet sich der 41-Jährige im 160 Kilometer entfernten Bournemouth, wo er an einer Kampagne zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit teilnimmt. Ihr Vater Charles bleibt hingegen in Balmoral, doch auch er habe nicht geplant, sich mit seinem jüngsten Sohn zu treffen. Wie Insider gegenüber The Daily Beast erklärten, ist der 74-Jährige immer bereit für eine Versöhnung mit Harry – ein persönliches Treffen sei aktuell aber ausgeschlossen. Charles' Terminkalender sei schlichtweg zu voll.

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William bei dem Memorial Service, 2017

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

