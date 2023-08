Zu viel zu tun? König Charles trifft sich nicht mit Harry

Ist nun doch keine Versöhnung in Sicht? Schon seit einigen Jahren leidet das Verhältnis zwischen König Charles III. (74) und seinem Sohn Harry (38) sehr: Nachdem der Rotschopf und seine Frau Meghan (42) ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten und in die USA ausgewandert waren, schossen sie in Interviews und Büchern immer wieder gegen die Königsfamilie. Nächsten Monat sollten sich Charles und Harry schließlich für ein klärendes Gespräch in London treffen. Doch stimmt das etwa gar nicht?

Wie The Daily Beast jetzt berichtet, weisen Insider aus dem Buckingham Palace die Behauptungen zurück. Die Insider glauben zwar, dass der 74-Jährige immer für eine Versöhnung mit seinem jüngsten Sohn bereit wäre – ein persönliches Treffen nur drei Tage vor einem wichtigen Staatsbesuch in Frankreich sei aber ausgeschlossen. Harrys Bruder William (41) soll wiederum keine Lust haben, auf den 38-Jährigen zu treffen: Laut der Quellen besteht wohl "keine Chance", dass William einem Vier-Augen-Gespräch mit Harry zustimmen wird.

Ein Informant berichtete gegenüber OK! von dem vermeintlichen Versöhnungsgespräch des Vater-Sohn-Duos. Laut der Quelle wolle Charles seinem Sohn "sehr deutlich machen, dass in Zukunft absolut keine privaten Familienangelegenheiten in der Öffentlichkeit besprochen werden", da er durch Harrys Äußerungen über die königliche Familie "sehr verletzt" worden sei.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2017

Anzeige

Getty Images König Charles mit Prinz Harry, März 2012

Anzeige

Getty Images König Charles im Mai 2023

Anzeige

Denkt ihr, die beiden werden trotzdem ein klärendes Gespräch führen? Ja, mit Sicherheit! Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de