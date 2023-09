Das machen Prinz William und Kate am ersten Queen-Todestag

Wie verbringen sie den Tag? Am 8. September 2022 nahm Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral ihren letzten Atemzug. Dadurch änderte sich auch für Prinz William (41) und seine Gattin Kate (41) so einiges. So wurde Kate von der Herzogin zur Prinzessin. Zudem bekamen die Eheleute neue Titel: Seither nennt man sie Prinz und Prinzessin von Wales, Cornwall und Cambridge. Zur verstorbenen Queen pflegten sie stets ein gutes Verhältnis. In welcher Form ehren sie Elizabeth heute?

Das britische Prinzenpaar zollt der Queen Tribut. Wie People berichtet, werden Kate und William heute nach St. Davids, eine Kleinstadt an der Südspitze von Wales reisen. Dort wollen die dreifachen Eltern an einem privaten Gottesdienst teilnehmen, der zu Ehren der Queen veranstaltet wird. Zusammen mit Mitgliedern der örtlichen Gemeinde wollen sie in der Kathedrale an das Leben der einstigen Monarchin erinnern.

Prinz Harry (38) ist am Todestag der Queen zurück in der Heimat. Dennoch soll sein Bruder aber so gar keine Lust auf ein Aufeinandertreffen haben – die Beziehung der beiden ist seit Jahren zerrüttet. "Ich gehe davon aus, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales keinen Wunsch haben, sich mit Harry zu treffen", erklärte die Journalistin Kinsey Schofield in dem Podcast "To Di For Daily".

