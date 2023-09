Kardashians unterstützen Kourtney nach Not-OP im Privaten

Sie sind für Kourtney Kardashian (44) da. Die Unternehmerin ist bereits Mutter von Mason (13), Penelope (11) und Reign (8). Zusammen mit Travis Barker (47) erwartet die älteste der Kardashian-Jenner-Schwestern ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Mann. Doch vor wenigen Tagen war es verdächtig still um die Reality-TV-Bekanntheit geworden – zudem hatte ihr Mann seine Blink-182-Konzerte wegen eines Notfalles abgesagt. Später stellte sich heraus, dass ihr ungeborenes Baby im Mutterleib operiert werden musste. Kourtneys Familie stärkt ihr aktuell den Rücken.

Ungewöhnlich für die Kardashians. Die Familie steht seit Jahren im Rampenlicht – Skandale oder sonstige Geschichten sind normalerweise immer Thema in ihrer TV-Show The Kardashians. Doch in einer so ernsten Situation halten sie offenbar still und heimlich zusammen – und sind für Kourtney, Travis und ihr ungeborenes Baby da. "Kourtneys gesamte Familie hat sich um sie und Travis gekümmert und sie auf jede erdenkliche Weise unterstützt", berichtet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Erst am Mittwoch hatte Kourtney sich nach tagelanger Funkstille bei ihren Fans gemeldet. "Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet", erklärte die 44-Jährige in einem emotionalen Instagram-Post. Sie sei den Ärzten, die das Leben ihres Babys retteten, unendlich dankbar.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de