Lily Allen und David feiern bereits dritten Hochzeitstag

Sie könnten wohl kaum glücklicher sein. Im September vor drei Jahren gaben sich Lily Allen (38) und David Harbour (48) in Las Vegas bei einer intimen Zeremonie das Jawort – und die war alles andere als traditionell. Die beiden wurden nämlich von einem Elvis-Presley-Imitator getraut. Anschließend gönnte sich das Paar Burger und Pommes aus einem Fastfood-Laden. Ihrem Glück scheint das keinen Abbruch getan zu haben, denn: Heute feiern Lily und David ihren dritten Hochzeitstag.

Diesen Anlass würdigt die Sängerin mit einem süßen Post bei Instagram. Lily teilte ein Bild vom Hochzeitstag des Paares im Jahr 2020. "Drei Jahre mit diesem Mann, die zweitbeste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Die erste war das Kleid", betitelt sie den Beitrag. Auf dem Schnappschuss schauen sich die Musikerin und der Stranger Things-Darsteller lachend an. Sie trägt einen schlichten Schleier, der ihr weißes, schulterfreies Mini-Hochzeitskleid perfekt in Szene setzt.

Lily hat auch schwere Zeiten hinter sich. Die Musikerin war eine Zeit lang abhängig von Drogen und Alkohol. Doch inzwischen lebt Lily in Abstinenz – das wirkte sich auch auf ihr Leben aus. "Mein Leben hat sich in den letzten Jahren so sehr verändert. Ich bin jetzt seit vier Jahren clean und trocken. Ich bin mit einem neuen Mann verheiratet und baue mir mit ihm gerade ein Leben in Amerika auf", reflektierte sie in einem früheren Interview in der britischen Morgenshow "This Morning" .

Getty Images Lily Allen und David Harbour, März 2023

Getty Images Lily Allen mit ihren beiden Töchtern und David Harbour

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Dezember 2022

