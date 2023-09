Nach Post von Nacktfoto: Nina Agdal zeigt Dillon Danis an

Sie ist zwischen die Fronten geraten! Das dänische Model Nina Agdal (31) ist in einen Streit zwischen ihrem Verlobten Logan Paul (28) und MMA-Kämpfer Dillon Danis (30) hineingerutscht. Die beiden werden im Rahmen eines Box-Events im Oktober in den Ring steigen. Im Vorfeld provozierte Dillon immer wieder, um Werbung für den Kampf zu machen. Dabei schoss er jedoch vor allem gegen die Verlobte von Logan. Nun hat Nina die Nase voll und zeigt Dillon an!

Wie in den Dokumenten steht, die TMZ Sports vorliegen sollen, behauptet sie, dass Dillon seit der Ankündigung des Kampfes mehr als 250 Mal "verachtenswerte" Dinge über sie gepostet habe. Dadurch habe sie seelische Qualen und eine Rufschädigung erlitten. Insbesondere ein Beitrag stoße ihr ganz besonders übel auf: So soll Dillon ein pikantes, sexuelles Bild von ihr in den sozialen Medien veröffentlicht haben. "Danis postete das Foto völlig unzensiert von seinem X-Account aus, ohne die Zustimmung der Klägerin", soll es in der Anklageschrift heißen.

Dillon reagierte in den sozialen Netzwerken auf die Anklage und drohte: "Nina Agdal hat eine massive Klage gegen mich eingereicht. Sie hat eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirkt und strebt eine Gefängnisstrafe an. Also ist der Kampf in Gefahr, wenn ich im Gefängnis bin. Das ist wirklich verrückt [...]. Logan Paul ist ein lebender Toter." Entschuldigt hat sich der Sportler bisher nicht.

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul

Instagram / ninaagdal Nina Agdal im Juli 2021

Instagram / dillondanis Dillon Danis, MMA Kämpfer

