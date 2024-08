Paul Logans Verlobte verklagt Influencer wegen Verleumdung

Logan Pauls (29) Verlobte Nina Agdal (32) zieht gegen den Influencer Hassan Haider vor Gericht! Das Model behauptet in einer Klage, die TMZ vorliegt, dass Hassan im August und September vergangenen Jahres wiederholt falsche Behauptungen in Livestreams und YouTube-Videos verbreitet habe: So berichtete der Content Creator online, dass die Dänin für Drogen mit ihm geschlafen habe. Nina hingegen gibt an, Hassan nie getroffen zu haben – und verklagt ihn nun wegen Verleumdung und vorsätzlicher Zufügung emotionalen Leids und fordert zudem einen nicht näher bezifferten Schadenersatz.

Wie aus den Dokumenten ebenfalls hervorgeht, wirft die 32-Jährige Hassan vor, Teil einer Verleumdungskampagne zu sein, die im vergangenen Jahr vom MMA-Kämpfer Dillon Danis (31) ins Leben gerufen wurde, um Aufmerksamkeit für dessen Kampf gegen Ninas Verlobten Paul zu erzeugen. Vor dem Wettkampf hatte Dillon eine Reihe sexistischer Nachrichten und sogar ein Nacktfoto der Blondine auf X gepostet. Auch das ließ die junge Mama in spe nicht auf sich sitzen, zeigte Dillon an und erwirkte sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihn.

Danach hörten die Streitigkeiten jedoch nicht auf. Nachdem Paul und Nina verkündet hatten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, postete Dillon ein bearbeitetes Bild von dem Paar und einem angeblichen gemeinsamen Kind und unterstellte damit, dass Nina untreu sei. Fans kritisierten den 31-Jährigen daraufhin scharf für seine fortgesetzten persönlichen Angriffe gegen den Sportler und seine Liebste. Paul hingegen zeigte sich unbeeindruckt von Dillons Versuchen, die Beziehung zu belasten, und bekräftigte in seinem Podcast "Impaulsive" seine Liebe zu Nina: "Nichts wird zwischen uns kommen, nicht irgendein Internet-Troll."

Anzeige Anzeige

Instagram / dillondanis Dillon Danis, MMA Kämpfer

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Nina äußert sich zu der Klage? Ja, sie wird bestimmt bald ein Statement abgeben! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de