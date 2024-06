Nina Agdal verrät, in welchem Schwangerschaftsmonat sie ist

Nina Agdal (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Partner Logan Paul (29) erwartet sie ihr erstes Kind. Auf Instagram teilt das Model nun ein neues Foto von ihrer wachsenden Babykugel. Nur in einem Bikini bekleidet, posiert sie vor der Kamera. Unter dem Schnappschuss verrät Nina auch, in welchem Monat sie mittlerweile ist. "Sechs Monate mit einem Baby", betitelt die gebürtige Dänin ihren Post. Die Fans zeigen sich von dem Foto begeistert. "Du siehst fabelhaft aus. So eine aufregende Zeit", kommentiert beispielsweise ein Follower. "Du siehst wunderschön aus, Mama!", pflichtet ein weiterer User bei.

Das Geschlecht ihres Babys verrieten Nina und Logan bereits vor wenigen Wochen. Für die Verkündung ließen sich die beiden etwas ganz Besonderes einfallen: Sie veranstalteten einen Wrestlingkampf. Zwei Kämpfer, jeweils in einem blauen und einem pinkfarbenen Anzug gekleidet, lieferten sich ein spektakuläres Duell. Am Ende siegte der Wrestler in Rosa. Somit war gewiss: Nina und Logan dürfen sich über ein kleines Mädchen freuen. Vor allem bei Logan dürften diese News große Begeisterung ausgelöst haben. In dem Podcast "Impaulsive" hatte der Influencer im Vorfeld bereits deutlich gemacht, dass er sich eine kleine Tochter wünscht: "Ich würde [bei einem Mädchen] einfach dahinschmelzen."

Nina und Logan sind bereits seit dem Sommer 2022 ein Paar. Ihre Liebe hatten sie aber erst Anfang 2023 offiziell gemacht. Zum Einjährigen machte Logan seiner Partnerin einen romantischen Heiratsantrag am Comer See in Italien. Der gemeinsame Nachwuchs krönt nun das Liebesglück der beiden.

Getty Images Nina Agdal und Logan Paul im Mai 2024

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul, Januar 2024

