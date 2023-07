Zum Einjährigen: Nina Agdal und Logan Paul sind verlobt!

Süße Neuigkeiten von Logan Paul (28)! Bereits im vergangenen Juli hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der YouTuber mit Nina Agdal (31) anbandeln soll. Immer wieder waren die Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio (48) und der Internet-Star gemeinsam gesichtet worden. Pünktlich zum Jahreswechsel machte die Schönheit die Beziehung dann offiziell. Und jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt: Logan und Nina haben sich verlobt!

Wie Daily Mail berichtet, ging der Blondschopf am Sonntagabend in Italien vor seiner Nina auf die Knie. Doch dabei verlief wohl nicht alles problemlos, denn: Der Ring war zu groß. Offenbar störte das die beiden Turteltauben aber gar nicht! Laut eines Augenzeugen rief Logan nach dem Antrag direkt seinen Bruder Jake an, um ihm die frohe Botschaft zu verkünden: "Bruder, du hast bald eine Schwester!" Bisher äußerte sich jedoch noch keiner der beiden zur Verlobung.

Die Beziehung der beiden machte die 31-Jährige mit einigen niedlichen Schnappschüssen bei Instagram offiziell. "2022, der Anfang von dir und mir", schrieb sie damals. Auf den Fotos waren die beiden Turteltauben in den verschiedensten Lebenslagen zu sehen: Beim Kuscheln, beim Knutschen oder beim Herumalbern.

Anzeige

Instagram / ninaagdal Nina Agdal mit Logan Paul

Anzeige

Instagram / ninaagdal Nina Agdal mit ihrem Partner Logan Paul

Anzeige

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de