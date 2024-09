Logan Paul und Nina Agdals erstes Kind ist auf der Welt

Süße Neuigkeiten von Logan Paul (29) und Nina Agdal (32): Der YouTuber und seine Verlobte sind Eltern geworden. Wie die beiden auf Instagram verkünden, durften sie kürzlich eine Tochter auf der Welt begrüßen. "Esmé Agdal Paul hat den Chat betreten", schreibt das Paar zu ein paar Schnappschüssen. Auf dem ersten liegen sie mit ihrem Baby im Krankenhausbett – die kleine Esmé schlummert dabei auf Ninas Brust, während diese sich von der Geburt erschöpft an ihren Liebsten lehnt.

Auf einer weiteren Aufnahme streichelt die stolze Neu-Mama ihrem Spross ganz verliebt über das Köpfchen, als dieser auf dem Arm seines Papas liegt. Fans, Freunde und Kollegen sind ganz aus dem Häuschen und gratulieren dem Pärchen mit lieben Worten zu ihrem Babyglück. So schreibt Logans Bruder Jake Paul (27): "So verrückt. Ich freue mich so für euch." Harry Jowsey (27) und Amanda Cerny kommentieren: "Wow, herzlichen Glückwunsch" und "Sie hat schon Ninas Augen. Wunderschön! Herzlichen Glückwunsch an die Familie Agdal-Paul!"

Logan und Nina hatten ihre Beziehung im Dezember 2022 öffentlich gemacht. Nur rund acht Monate später gingen die zwei dann bereits den nächsten Schritt und verlobten sich – der Webstar hatte seiner Liebsten im Juli 2023 am malerischen Comer See in Italien einen Antrag gemacht. Im April dieses Jahres berichteten die beiden dann überglücklich, dass sie ein Kind erwarten. "Noch ein Paul kommt im Herbst", kündigten die zwei über Instagram an.

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul, 2023

Instagram / loganpaul Logan Paul und Nina Agdal

