Logan Paul und schwangere Nina genießen Babymoon auf Capri

Logan Paul (29) und Nina Agdal (32) genießen die letzte Zeit zu zweit – denn ihr erster Familienzuwachs ist bereits auf dem Weg. Im April gaben der YouTuber und die Influencerin bekannt, ein Baby zu erwarten. Bis ihre Tochter endlich da ist, dauert es gar nicht mehr lang: Nina ist bereits im dritten Trimester. Für ihren Babymoon, also einen Urlaub, bevor das Baby kommt, reiste das Paar nun nach Capri. Auf Instagram teilen sie eine Reihe von Schnappschüssen des Trips. Nina präsentiert ihren wachsenden Babybauch mal in einem glitzernden Crop Top, mal in einem schlichten schwarzen Bikini. Stets an ihrer Seite ist Papa in spe Logan. Ihre Reise haben sich die zwei einiges kosten lassen – so posieren sie auch vor einem Privatjet und im Helikopter.

Das Geschlecht ihres Nachwuchses verrieten der Boxer und seine Freundin auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ein Video, das von TMZ verbreitet wurde, zeigte einen Wrestlingkampf, den die werdenden Eltern zu Ehren ihres ungeborenen Babys veranstaltet hatten. Die Kämpfer, jeweils in Pink und Blau gekleidet, lieferten sich einen erbitterten Kampf, bis der Sieger feststand – natürlich in Rosa. Freudestrahlend fielen sich Nina und Logan in die Arme. Bereits zuvor hatte der Kampfsportler verkündet, sich ein Mädchen zu wünschen.

Die beiden Social-Media-Stars sind seit 2022 ein Paar und sogar seit rund einem Jahr verlobt. Dass sie nun gemeinsamen Nachwuchs erwarten, macht ihr Glück perfekt. "Es ist ein Gefühl, das ich noch gar nicht wirklich begreifen kann", schwärmte Logan vor einigen Wochen in seinem Podcast "Impaulsive" und fügte hinzu: "Ich liebe Nina so sehr und dann wird diese kleine Version von ihr, die zur Hälfte auch ich bin, mein ganzes Leben sein?"

Anzeige Anzeige

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul auf Capri im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / loganpaul Logan Paul und Nina Agdal im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Urlaubsfotos von Logan und Nina? Total süß, die beiden! Nicht mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de