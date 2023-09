Patrick-Flirt vorbei? Gloria Glumac teilt kryptische Zeilen

Ist etwa alles aus und vorbei? Vor wenigen Wochen hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass zwischen Gloria Glumac und Patrick Romer (27) etwas laufen könnte. Die Reality-TV-Stars waren nämlich immer wieder zusammen unterwegs. Die Beauty gab daraufhin zu, dass sie den Bauern kennenlernt und sie sich sogar geküsst haben. Doch jetzt könnte der Flirt schon wieder vorbei sein: Gloria teilt nämlich einen kryptischen Post im Netz.

Auf Instagram postet die einstige Temptation Island-Kandidatin einen Spruch: "Jedes Mal, wenn ich jemandem näher komme, machen sie mir klar, dass es besser ist, allein zu bleiben." Dazu schreibt sie: "In dem Sinne – Gute Nacht." Deutet Gloria etwa damit an, dass Patrick sie enttäuscht haben könnte? Die beiden hatten sich nämlich in den vergangenen Wochen kennengelernt und sind sich auch näher gekommen.

Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als würden es die zwei ziemlich ernst miteinander meinen. Sie waren nämlich zusammen im Urlaub auf Mallorca. In einem Restaurant genehmigten sich Patrick und Gloria ein paar Drinks, bevor es dann für sie weiter auf die Partymeile am Ballermann ging.

Gloria Glumac, Reality-TV-Star

Gloria Glumac, Reality-TV-Star

Gloria Glumac und Patrick Romer im Bierkönig

