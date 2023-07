Andere Frauen egal? Patrick Romer und Gloria machen Urlaub!

Wird es bei den beiden etwa ernst? Seit einigen Tagen brodelt es ordentlich in der Gerüchteküche um Patrick Romers (27) Liebesleben. Der ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmer war vor wenigen Wochen zum ersten Mal mit Gloria Glumac in Verbindung gebracht worden. Daraufhin meldeten sich allerdings mehrere weitere Frauen, die wohl ein Techtelmechtel mit ihm hatten und packten über den TV-Bauern aus. Dem Verhältnis zu der Prominent getrennt-Gewinnerin scheint das jedoch nichts anzuhaben, denn: Patrick und Gloria sind gemeinsam im Urlaub!

In seiner Instagram-Story zeigt sich Patrick mehrfach mit der Reality-TV-Bekanntheit – zunächst verrät er zwar nicht, wer es ist, doch Fans dürfte bereits anhand der Story am Flughafen aufgefallen sein, dass es sich um Gloria handelt. Auf Mallorca angekommen, genehmigen sich die zwei ein paar Drinks in einem Restaurant, bevor sie sich auf die Partymeile begeben. Im Bierkönig zeigt der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner dann auch endlich Glorias Gesicht und witzelt: "Es ist Tine Wittler (50)."

Bereits vor einigen Tagen verriet Gloria gegenüber Promiflash nähere Details, was genau zwischen den Reality-Sternchen läuft: "Patrick und ich befinden uns in der Kennenlernphase und haben uns bereits geküsst." Bis es wirklich gefunkt habe, habe es allerdings ein paar Monate gedauert. "Irgendwann hat man gemerkt, dass wir besonders gut viben und fast schon wie Zwillinge sind, da wir extrem gleich sind", gab die Pferdenärrin zu.

Instagram / patrick_romer_ Gloria Glumac und Patrick Romer im Bierkönig

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, Reality-TV-Star

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

