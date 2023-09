So sorglos feierte Sophie Turner kurz vor Scheidungs-News

Sie hat es krachen lassen! Die Schauspielerin Sophie Turner (27) und der Sänger Joe Jonas (34) hatten sich 2016 kennen und lieben gelernt. Drei Jahre später gaben sich die Turteltauben das Ja-Wort. Mittlerweile sind sie Eltern zweier Kinder. Nun ist klar: Ihre Liebe liegt in Scherben. Kürzlich verkündeten die beiden das Ehe-Aus. Kurz zuvor war die Zweifach-Mama noch feiern gewesen. Nun meldet sich der Barkeeper zu Wort und verrät, was in der Partynacht vier Tage vor den Trennungs-News passiert ist.

Herzon Stephenson, der Barkeeper des Abends, berichtet gegenüber Radar Online, dass Sophie sehr ausgelassen gewesen sein soll und sich um nichts zu kümmern schien. Hinterher sei er von den Berichten über die Trennung zwar schockiert, aber nicht überrascht gewesen: "Es war offensichtlich, dass sie zu ihren Tagen des Feierns zurückkehren wollte. Ich habe gespürt, dass sie diese Zeiten vermisst hat." Die Schauspielerin habe einen sehr glücklichen und entspannten Eindruck gemacht: "Man hätte nie gedacht, dass sie eine Scheidung durchmacht:"

Nach viel Gemunkel um eine mögliche Krise der beiden Stars, bestätigte das ehemalige Paar kürzlich in den sozialen Medien die Trennung, nachdem sie sieben Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen waren. "Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir uns einvernehmlich darauf geeinigt, unsere Ehe zu beenden", hieß es in dem Statement.

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas auf der Pariser Fashion Week, 2018

Getty Images Joe Jonas im Mai 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Premiere des Films "Devotion", September 2022

