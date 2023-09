Superselten! Rihanna spricht über ihre zwei kleinen Söhne

Rihanna (35) gibt seltene Einblicke in ihr Leben als zweifache Mama! Im vergangenen Februar hatte die Sängerin mit einem spektakulären Auftritt in der Superbowl-Halbzeit verkündet, dass sie und ihr Partner A$AP Rocky (34) zum zweiten Mal Eltern werden. Anfang August war es dann schließlich so weit. Bislang hielt sich die "Bitch Better Have My Money"-Interpretin mit kleinen Details zu ihrem Nachwuchs aber zurück – das sollte sich jetzt ändern!

In einem Interview mit Vogue verrät die 35-Jährige jetzt stolz, dass sie sich nach der zweiten Schwangerschaft nun einem neuen Projekt widmen wird: Gemeinsam mit einer bekannten Bekleidungsmarke bringt Rihanna einen Sportschuh heraus. Während des Gesprächs kommt sie nicht umhin, von ihren Kids zu schwärmen: "Dieses Mal haben wir unsere Kreationen auf Kinder ausgeweitet, weil ich egoistischerweise möchte, dass meine Jungs in allem vorkommen, was ihr Vater und ich tragen oder entwerfen."

Erst vor vor wenigen Stunden wurde bekannt, wie der zweite Sohn der Musikerin heißt. Medienberichten zufolge sollte der Name des Kleinen mit einem "R" beginnen. The Blast liegt inzwischen die Geburtsurkunde vor, in der der Name Riot Rose Mayers geschrieben steht.

