Auf diesen Namen hört A$AP Rocky und Rihannas zweiter Sohn!

Endlich sind erste Details bekannt! Im Februar hatte Rihanna (35) ihren Fans eine süße Überraschung verkündet. Nach ihrem Sohnemann erwartete die Sängerin mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) ein weiteres Kind – das hatte sie während ihrer Performance beim Super Bowl enthüllt. Vor wenigen Wochen war es dann so weit: Rihannas Sohn erblickte das Licht der Welt. Nun ist auch klar, wie der Wonneproppen heißt!

In der Geburtsurkunde, die nun The Blast vorliegt, ist der niedliche Name vom Sprössling der "Umbrella"-Interpretin notiert. Rihannas Schatz heißt Riot Rose Mayers, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Damit beginnt sein Name auch mit einem R – wie sein Bruder, der Rza Athelston Mayers heißt. Ihren Zweitgeborenen hat Riri der Öffentlichkeit bisher noch nicht gezeigt. Ihr erster Sohn kam im Mai 2022 zur Welt – ihn präsentierte die Beauty bereits öfter.

Rihanna ist nun zweifache Mutter. Will die 35-Jährige nach ihren beiden Söhnen noch mehr Nachwuchs? Offenbar nicht. "Rihanna hat das Gefühl, dass ihre Familie nun komplett ist", berichtete ein Insider gegenüber People.

