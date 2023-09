Jessica Alba teilt süße Fotos zum ersten Kindergartentag

Es ist ein bittersüßer Tag für sie! Jessica Alba (42) ist schon seit vielen Jahren in Hollywood überaus erfolgreich. Doch auch in ihrem Privatleben hat die Schauspielerin ihre Lieblingsrolle bereits gefunden: Mit ihrem Ehemann Cash Warren (44) hat die Leinwandschönheit drei Kinder. Immer wieder teilt sie Einblicke in ihr Leben als Dreifach-Mama. Zuletzt erzählte der Hollywoodstar, dass seine Kinder zur Therapie gehen. Nun steht der nächste große Meilenstein an: Jessicas Nesthäkchen Hayes hat seinen ersten Kindergartentag!

Anlässlich des besonderen Tages teilt Jessica eine Bilderstrecke auf Instagram. Auf dem ersten Pic ist Söhnchen Hayes zu sehen, wie er vor einem Schild mit der Aufschrift "Erster Kindergartentag" posiert und verschmitzt in die Kamera grinst. Auf den anderen beiden Schnappschüssen halten Mama und Sohn Händchen, während Jessica ihm einen Schmatzer aufdrückt. Dazu schreibt sie: "Hayes' erster Tag im Kindergarten. Mein hübscher Junge… Es ist einfach verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Immer noch mein Baby."

Auch Hayes' Oma meldet sich in den Kommentaren zu Wort: "Ich erinnere mich an deinen ersten Tag im Kindergarten, der für mich definitiv schwieriger war, als für dich. Du hast Tschüss gesagt", kommentiert Cathy Alba. Auch die Fans sind hingerissen von den süßen Fotos: "So süß. Dein kleiner Junge wird groß. Ich finde, er sieht genauso aus wie sein Vater, oder nicht?", findet eine entzückte Followerin.

Instagram / jessicaalba Hayes Alba, Jessica Albas Sohn

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin, mit Sohn Hayes

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin, mit Sohn Hayes

