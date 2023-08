"Handlungsfähiger": Jessica Albas Kinder gehen zur Therapie

Sie teilt private Einblicke! Die US-amerikanische Schauspielerin Jessica Alba (42) hatte im Jahr 2000 mit der Serie "Dark Angel", in der sie die genetisch veränderte Soldatin Max Guevera spielte, ihren Durchbruch. Ihr privates Glück fand sie in ihrem Ehemann Cash Warren (44), mit dem sie bereits seit 15 Jahren verheiratet ist. Immer wieder postet die Dreifach-Mama stolz Bilder mit ihrem Mann und ihren Sprösslingen. Nun verrät Jessica, dass ihre Kinder in Therapie sind!

Die Therapie gebe ihren Kindern eine Sprache, mithilfe derer sie sich ihrer Mutter besser mitteilen können, erzählt die Schauspielerin People: "Es ist so schön, ihnen die Mittel geben zu können, sich selber besser zu verstehen und ihre Bedürfnisse kommunizieren zu können." Vor wenigen Jahren habe das noch ganz anders ausgesehen. Heute seien sie viel handlungsfähiger und froh, sich alleine mit dem Therapeuten unterhalten zu können, offenbart die stolze Mama.

Über ihre Persönlichkeiten verriet Jessica, dass alle drei sehr unterschiedlich seien und sich in verschiedenen Lebensphasen befänden. Was jedoch gleich bleibe, sei, dass alle Kinder eifersüchtig würden, wenn sie mit einem von ihnen kuschele: "Wenn ich mit einem von ihnen schmuse und den Kopf streichele, habe ich plötzlich alle drei auf mir." Bereits in einem früheren Interview erzählte Jessica, dass die Erziehung ihrer drei Kinder sie dazu gebracht habe, ihren Ehemann nur noch mehr zu lieben.

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Instagram / jessicaalba Cash Warren mit Jessica Alba

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie im Oktober 2022

