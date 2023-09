Jessie J präsentiert im Netz stolz ihren After-Baby-Body

Jessie J (35) ist stolz auf ihren Body. Mit Megahits wie "Domino" und "Price Tag" hatte sich die Sängerin geradewegs an die Spitze der weltweiten Charts katapultiert. Doch auch privat scheint es bei ihr rundzulaufen. Im Mai dieses Jahres brachte sie einen Sohn zur Welt. Seither schwelgen sie und ihr Partner gemeinsam mit dem kleinen Nachwuchs im Familienglück. Und daran lässt die Beauty auch gerne ihre Fans teilhaben. Auf Social Media teilt Jessie, wie wohl sie sich auch nach der Geburt in ihrem Körper fühlt.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Musikerin eine Bilderreihe, die die vergangenen Wochen Revue passieren lässt. Mitunter dabei ist auch ein Schnappschuss ihres After-Baby-Bodys. Diesen präsentiert sie stolz in Unterwäsche auf einem Spiegel-Selfie. Scheinbar will Jessie mit dem Post letztlich sowohl die Höhen als auch die Tiefen des Mama-Daseins zeigen. Denn während sie auf einem Bild ihren schlafenden Sohn Sky in den Armen hält und dabei freudig in die Kamera blickt, zeigt sie sich in einem anderen sichtlich erschöpft.

Dass die 35-Jährige ihre neue Rolle als Mama liebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Deshalb wünsche sie sich auch ihren Prä-Baby-Body nicht mehr zurück. In ihrer Instagram-Story erklärte sie dazu: "Ein paar Leute haben zu mir gesagt: 'Ich wette, du kannst es kaum erwarten, deinen Körper zurückzubekommen'. Dieser Körper ist weg. Ich will, dass mein Körper sich weiterentwickelt!"

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie Js After-Baby-Body

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Kind

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de