Deshalb hat Jessie J die Nanny für ihren Sohn Sky entlassen

Die Sängerin Jessie J (37) und ihr Partner, der ehemalige Basketballprofi Chanan Safir Colman, haben sich bewusst dazu entschieden, ihren Sohn Sky ohne Nanny großzuziehen. Das Paar, das seit Mai 2023 Eltern ist, verriet im Interview mit dem People Magazine, dass sie zwar anfangs sechs Wochen lang Unterstützung ausprobierten, sich aber letztlich gegen eine dauerhafte Betreuung entschieden. Jessie erklärte: "Es war einfach nichts für uns." Glücklicherweise springt Jessies Mutter Rose Cornish regelmäßig ein.

Trotz der Elternrolle kehrt Jessie nun mit neuen Songs zurück ins Rampenlicht. Nach sieben Jahren musikalischer Pause läutet sie mit "No Secrets" und "Living My Best Life" ein neues Kapitel ihrer Karriere ein. Und mittendrin: Sohn Sky, der seine Mama sogar ins Studio begleitet. Bei den Aufnahmen zur Akustikversion eines ihrer neuen Lieder trug Jessie ihren Sohn im Arm – und witzelte, wie anstrengend das Singen mit einem immer schwerer werdenden Baby sei. Sky scheint das musikalische Gen geerbt zu haben: Laut Jessie stimmt er bereits erste eigene Töne an.

Der Verzicht auf eine Nanny hat für die kleine Familie klare Vorteile. Jessie erzählt, dass sie dadurch viele wertvolle Momente ihres Sohnes miterleben kann – ganz ohne Filter. Besonders stolz ist sie laut People Magazine auf Skys Sprachentwicklung: Er spricht schon ganze Sätze und nennt seine Eltern liebevoll "Mummy's Jess" und "Daddy Chanan". Für Jessie ist es ein Geschenk, diese Augenblicke ungefiltert mitzuerleben. Gemeinsam meistern die beiden Eltern mit Humor und Teamgeist den Alltag – und genießen das Abenteuer Familie in vollen Zügen.

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn Sky im Juni 2024

