Neumama Jessie J will ihren alten Körper nicht zurückhaben!

Jessie J (35) hat keinen Kummer wegen ihres Körpers! Die Musikerin durfte im Mai endlich ihr großes Glück in den Händen halten: Ihr Sohn Sky Safir Cornish erblickte das Licht der Welt und machte die "Price Tag"-Interpretin zur Mutter. Für die Sängerin war das ein ganz besonderer Moment. Schließlich hatte sie zuvor bereits ein Baby verloren. Umso mehr geht Jessie in ihrer neuen Rolle auf und wünscht sich keinen Tag ihres alten Lebens zurück – auch nicht ihren Prä-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Britin kürzlich zum Thema After-Baby-Body zu Wort. Ganz ehrlich erklärte sie: "Ein paar Leute haben zu mir gesagt: 'Ich wette, du kannst es kaum erwarten, deinen Körper zurückzubekommen'. Dieser Körper ist weg. Ich will, dass mein Körper sich weiterentwickelt!" Jessie forderte zudem auch ihre weiblichen Follower auf, es ihr gleichzutun: "Nehmt eure Körper an!"

Wie stolz sie auf ihren Körper nach der Schwangerschaft ist, hatte Jessie nach der Geburt schon mehrfach deutlich gemacht. Nur wenige Wochen nach der Entbindung hatte die Partnerin von Chanan Colman ein Foto gepostet, das sie beinahe nackt gezeigt hatte. "Ich liebe meinen Körper", hatte sie dazu geschrieben.

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky im Juli 2023

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J im Mai 2023

