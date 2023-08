Gewagt: Madonnas Tochter Lourdes lässt alle Hüllen fallen!

Sie zeigt sich, wie Gott sie schuf. Von klein auf lebt Lourdes Leon (26) ein Leben in der Öffentlichkeit. Als Tochter von Megastar Madonna (64) scheint der Karriereweg der Beauty bereits optimal vorbereitet. Doch anstatt lediglich in die musikalischen Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten, schlug sie bereits einen zweiten Weg ein. Seit geraumer Zeit ist sie erfolgreich als Model tätig. Für ihr aktuelles Fotoshooting zeigt sich Lourdes in einem Hauch von Nichts.

Im Rahmen einer Werbekampagne der australischen Modemarke Dion Lee präsentiert sich die 26-Jährige völlig nackt. Auf einem der gewagten Fotos, die das Model auf seinem Instagram-Profil teilt, posiert Lourdes in einem Outfit, das an einen Bikini erinnert. Der Look, in dem sie ihre durchtrainierte Figur zur Schau stellt, scheint jedoch in Wirklichkeit aus schwarzen Handtaschen zu bestehen. Diese wurden über ihren Körper drapiert, um wie Bademode auszusehen. Ein weiterer Schnappschuss zeigt sie einzig mit einem Slip bekleidet während einer Pause am Set.

Jedoch scheint Lourdes ihrer Mama in Sachen Provokation in nichts nachzustehen. Denn genau wie Madonna liebt sie es, sich regelmäßig in äußerst freizügigen Looks zu präsentieren. Erst vor wenigen Monaten hatte der Nachwuchs des Megastars seinen Po in einem lasziven Fotoshoot gezeigt. Via Instagram hatte Lourdes Bilder geteilt, auf denen sie sich in einem Spitzen-Catsuit auf einem Billardtisch rekelt.

