Seine Fans sind in Sorge: Til Schweiger hat doll abgenommen

Sie sind beunruhigt. Til Schweiger (59) hatte in den vergangenen Monaten für viele Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Ihm war vorgeworfen worden, an einem Filmset Mitarbeiter beleidigt zu haben. Außerdem hieß es, dass er sogar handgreiflich geworden wäre. Die Anschuldigungen hatte der "Keinohrhasen"-Star daraufhin entschieden von sich zurückgewiesen. Doch könnte es sein, dass das alles nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen ist? Tils Fans sind um seinen körperlichen Zustand besorgt.

Das gefällt seinen Fans nicht. Via Instagram meldet sich der 59-Jährige nun in einem Video zu Wort. Darin wirbt er für Prinz Harrys (38) Invictus Games, die heute in Düsseldorf starten. Doch die Worte des Schauspielers geraten schnell in den Hintergrund. Vielmehr fällt seinen Unterstützern auf, dass Til offenbar einiges an Gewicht verloren hat. "Til, du siehst leider kränklich aus", merkt ein User an. Ein anderer kommentiert: "Du hast abgenommen. Das gefällt mir nicht."

Nach den Gewaltvorwürfen hatte Til sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Juli hatte sich der Ex-Tatort-Star aber erstmals wieder auf einem Event gezeigt. Zu den unschönen Behauptungen wollte er sich damals aber nicht äußern. "Nein, sehe ich überhaupt nicht ein, zu so einem Mist Stellung zu beziehen", stellte er gegenüber RTL klar.

