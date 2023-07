Nach Vorwürfen: Til Schweiger zeigt sich erstmals öffentlich

Er kehrt auf den Red Carpet zurück! Im April war ein Bericht veröffentlicht worden, in dem schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger (59) erhoben werden. Der Hauptdarsteller und Regisseur wurde beschuldigt, am Set seines Films "Manta, Manta – Zwoter Teil" Schikane und Gewalt betrieben zu haben. Danach zog sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit zurück – doch nun zeigt sich Til erstmals wieder bei einem öffentlichen Event!

Nachdem der "Keinohrhasen"-Star sich über zwei Monate aus dem Rampenlicht zurückzogen hatte, zeigt sich Til nun zum ersten Mal wieder auf dem roten Teppich. In einem Interview mit RTL verrät der Schauspieler vor Ort: "Ich war die ganze Zeit auf Mallorca. Ich habe dort gearbeitet." Zu den schweren Vorwürfen, die gegen ihn im Raum stehen, wolle sich der Drehbuchautor allerdings nicht äußern. "Nein, sehe ich überhaupt nicht ein, zu so einem Mist Stellung zu beziehen", stellt er in dem Gespräch klar.

Dabei bestätigte Tils Produktionschef Martin Moszkowicz (65) erst vor wenigen Wochen gegenüber Spiegel, dass es bei den Dreharbeiten "zu sehr bedauerlichen Vorfällen gekommen" sei. Zum Gewaltvorwurf ging der 65-Jährige auch ins Detail. An dem besagten Drehtag sei "Til – augenscheinlich stark alkoholisiert – von einem Constantin-Film-Mitarbeiter daran gehindert worden, mit der Arbeit am Drehort zu beginnen." In der anschließenden Auseinandersetzung sei es dann zu "einer Tätlichkeit" gekommen.

Getty Images Der Cast von "Manta Manta – Zwoter Teil" auf der Premiere des Films

Getty Images Til Schweiger im April 2023 in Hamburg

Getty Images Martin Moszkowicz, Vorsitzender des Vorstandes der Constantin Film AG

