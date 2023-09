"Arschloch": Elon Musk wettert heftig gegen Bill Gates!

Er hat genug. Elon Musk (52) zählt zu einflussreichsten und vor allem wohlhabendsten Menschen der Welt – ganz genau wie Bill Gates (67). Und eben genau zwischen diesen beiden Stinkreichen soll es aktuell so richtig knallen. Zumindest scheint das der Fall zu sein, wenn dem Tesla-Gründer Glauben geschenkt wird. Dass der sich selten in seiner Ausdrucksweise zurückhält, ist längst bekannt. In seiner neuen Biografie lästert Elon aufs Übelste über Bill ab.

Wie Stern berichtet, soll der Tesla-Boss an den Autor einer neuen Musk-Biografie eine wutentbrannte Nachricht zu seinem Zerwürfnis mit dem Microsoft-Gründer verfasst haben. "Ich bin inzwischen überzeugt davon, dass er vollkommen unzurechnungsfähig ist (und außerdem ein Arschloch durch und durch)", heißt es da seitens Elon. Der Grund des Streits ist darauf zurückzuführen, dass Bill einst an der Börse mehrere Milliarden Dollar gegen Tesla gesetzt hatte. Daraufhin scheint seinem Tech-Konkurrenten wohl die Reißleine gerissen zu sein. Elons Ex-Frau Grimes (35), die im Buch auch zu Wort kommt, bezeichnet den Zwist derweil als "Schwanzvergleich".

Bill ist jedoch nicht der erste Unternehmer, mit dem Elon es aufnehmen will. Nachdem er sich mit Mark Zuckerberg (39) heiße Wortgefechte im Netz geliefert hatte, wollten beide für den guten Zweck im Ring gegeneinander kämpfen. Jedoch war es nie zu einem Aufeinandertreffen gekommen. "Zuck hat abgelehnt", hatte der Besitzer der Plattform X auf dieser mitgeteilt.

Elon Musk auf der Met-Gala im Mai 2022

Bill Gates im Juni 2019

Mark Zuckerberg, 2019

